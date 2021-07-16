За сутки еще 229 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

На утро 15 июля в Саратовской области известно о еще 229 новых случаях коронавируса. Выздоровели за сутки почти столько же пациентов – 224.

Больше всего заболевших в Саратове – 91, в Энгельсском районе – 34, в Балаковском – 26, в Балашовском – 15, в Вольском – 10.

Снова рост заболеваемости зафиксирован среди жителей старше 60 лет, таких за сутки 96 человек. Заразились также 15 детей в возрасте до 14 лет.

Более половины новых заболевших – 167 – с признаками ОРВИ, у 59 человек – пневмония.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 69 410 человек, выздоровели 65 118 человек.