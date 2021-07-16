Мост в Заводском районе закроют до одной полосы

Рухнувший грузовик пробил газопровод, который восстановят сегодня
После аварии с грузовиком 15 июля в Заводском районе возобновлено движение транспорта на путепроводе на 1–м жилучастке.
Однако с 10.00 до 14.00 часов будет закрыто движение по обеим полосам в сторону центра города для проведения восстановительных работ по газоснабжению.
В этот период будет организовано реверсное движение по встречной полосе.
Ранее в мэрии Саратова сообщили, что потребуется повторное облседование путепровода на предмет безопасности и тяжести полученных повреждений.
Напомним, днем 15 июля многотонный грузовик рухнул с мотса на железнодорожные пути, пробив газопровод, который вспыхнул.