Мост в Заводском районе закроют до одной полосы

Рухнувший грузовик пробил газопровод, который восстановят сегодня

После аварии с грузовиком 15 июля в Заводском районе возобновлено движение транспорта на путепроводе на 1–м жилучастке.

Однако с 10.00 до 14.00 часов будет закрыто движение по обеим полосам в сторону центра города для проведения восстановительных работ по газоснабжению.

В этот период будет организовано реверсное движение по встречной полосе.

Ранее в мэрии Саратова сообщили, что потребуется повторное облседование путепровода на предмет безопасности и тяжести полученных повреждений.

Напомним, днем 15 июля многотонный грузовик рухнул с мотса на железнодорожные пути, пробив газопровод, который вспыхнул.