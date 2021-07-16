В Красном Текстильщике мужчина пришел к другу и нашел его мертвым

Мужчина умер в своем доме в Красном Текстильщике Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Красный Текстильщик Саратовской области погиб 54-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его тело нашел приятель.

По версии следствия, днем 15 июля он зашел в гости к другу домой на улице Калинина и увидел, что тот мертв. Очевидец вызвал полицию.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел место трагедии и тело. Оказалось, что на лице погибшего имеются травмы. Была назначена экспертиза для установления точной причины смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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