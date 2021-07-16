Житель села в Пугачевском районе утонул в реке Иргиз

Мужчина утонул в реке Иргиз
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В реке Иргиз, в селе Давыдовка Пугачевского района, утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 52 года.
Тело из воды вытащили односельчане
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Предварительно установлено, что днем 15 июля мужчину видели односельчане, а вскоре его тело было обнаружено в реке. Местные жители вытащили его и сообщили в полицию.
Следователь СК не нашел на теле погибшего видимых следов насильственной смерти. Начата проверка.
Следователи ведут проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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