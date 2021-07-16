Житель села в Пугачевском районе утонул в реке Иргиз

Мужчина утонул в реке Иргиз Фото: СУ СКР по Саратовской области

В реке Иргиз, в селе Давыдовка Пугачевского района, утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 52 года.

Тело из воды вытащили односельчане Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что днем 15 июля мужчину видели односельчане, а вскоре его тело было обнаружено в реке. Местные жители вытащили его и сообщили в полицию.

Следователь СК не нашел на теле погибшего видимых следов насильственной смерти. Начата проверка.

Следователи ведут проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.