В мэрии напомнили тонущим саратовцам телефоны диспетчерских служб

После очередного сильного ливня в Саратове 15 июля в городе снова подтопило дороги, повалило деревья. Жителям нужно обращаться по всем экстренным вопросам в Единую дежурную диспетческую службу:

- Центральный пункт: 659-659

- Волжский район: 659-695

- Заводской район: 659-871

- Кировский район: 659-872

- Ленинский район: 659-873

- Октябрьский район: 659-874.

Мэр города Исаев заемтил, что в Саратове прошел сильный ливень.

- Сейчас специалисты оценивают его последствия. На данный момент известно о нескольких поваленных деревьях, повредивших машины, а также о скоплении дождевой воды в низинах.

Первому заместителю Дмитрию Алексееву поручено координировать действия коммунальных служб и оперативно устранить следы непогоды, - сообщил Исаев.