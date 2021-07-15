Николай Панков опубликовал фото из дембельского альбома о службе на космодроме

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Николай Панков рассказал о службе на космодроме «Плесецк» и показал дембельский альбом. Сделал он это по поводу 64-летия космодрома «Плесецк», которое отмечается сегодня.

Космодром - единственный в Европе, самый северный в мире и первый в нашей стране.

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Депутат Госдумы Николай Панков, проходил там срочную службу и поделился этим в Инстаграм. Он также показал свой дембельский альбом с фотографиями однополчан.

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- С гордостью и теплотой вспоминаю эти годы. Как говорят армейцы - «Кто не был, возможно ещё будет. Кто был, тот не забудет». Армия - выбор сильных мужчин. Она даёт многое для становления личности, - подчеркнул Николай Панков.