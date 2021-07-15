За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились еще 227 человек

К утру 15 июля в Саратовской области зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса,

Как уточнили в региональном оперштабе, выздоровели за сутки в области 177 человек, число болеющих выросло еще на 50 человек.

Среди новых заболевших больше всего людей в категории 30-39 лет – 50 человек, в возрасте 50-59 лет и старше 60 по 47 случаев.

Лидер по числу заражений снова Саратов – 84 случая, в Энгельсском районе 30, в Балаковском – 28, в Балашовском – 17.

Среди новых случаев с пневмонией 183 человека.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 69 181 человек. Выздоровели с начала эпидемии 64 894 человека.