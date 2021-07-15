Жителя Балаково ограбили перед зданием вокзала в Саратове

Похищенную сумку и ноутбук нашли и грабителя

В суд направлено дело о грабеже возле Саратовского вокзала на станции «Саратов-1». Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Саратова, который ограбил приезжего из Балаково.

Сам грабеж произошел в конце мая текущего года. У 35-летнего мужчины отобрали сумку с ноутбуком прямо перед входом в здание железнодорожного вокзала.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний житель города Саратова. Ноутбук, как выяснилось, он похитил не для продажи, а «для себя».

Сумма причиненного имущественного ущерба составила более 9900 рублей. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до четырех лет.