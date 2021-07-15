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Происшествия15 июля 2021 8:22

Мужчина смертельно ранил агрессивную сожительницу ударом в ногу

Женщина заснула и не проснулась
Источник:kp.ru
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Трагедия разыгралась в январе в Балашове

Трагедия разыгралась в январе в Балашове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, от которого тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 55-летний ранее судимый местный житель.

22 января он распивал алкоголь с 51-летней сожительницей у себя дома га улице Титова. Женщина начала вести себя агрессивно, оскорбляла мужчину, в ответ он ударил ее ножом в ногу, перерезав малоберцовую артерию.

После этого мужчина вышел из дома, а когда вернулся, не забыв докупить еще спиртного, увидел, что раненая спит. Она не просыпалась, что встревожило ее сожителя, в итоге он понял, что женщина мертва, и вызвал полицию.

Примечательно, что сперва мужчина пытался скрыть свою причастность, заявив, что не знает, что ранил женщину. Но впоследствии сознался.

Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Мужчина обнаружил, что женщина мертва, и вызвал полицию

Мужчина обнаружил, что женщина мертва, и вызвал полицию

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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