Мужчина смертельно ранил агрессивную сожительницу ударом в ногу

Трагедия разыгралась в январе в Балашове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, от которого тот скончался.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 55-летний ранее судимый местный житель.
22 января он распивал алкоголь с 51-летней сожительницей у себя дома га улице Титова. Женщина начала вести себя агрессивно, оскорбляла мужчину, в ответ он ударил ее ножом в ногу, перерезав малоберцовую артерию.
После этого мужчина вышел из дома, а когда вернулся, не забыв докупить еще спиртного, увидел, что раненая спит. Она не просыпалась, что встревожило ее сожителя, в итоге он понял, что женщина мертва, и вызвал полицию.
Примечательно, что сперва мужчина пытался скрыть свою причастность, заявив, что не знает, что ранил женщину. Но впоследствии сознался.
Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.
Мужчина обнаружил, что женщина мертва, и вызвал полицию
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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