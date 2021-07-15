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Происшествия15 июля 2021 5:30

В Энгельсе женщина пришла на пруд и увидела утопленника

Следователи устанавливают личность погибшего
Источник:kp.ru
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Тело утопленника было найдено вечером

Тело утопленника было найдено вечером

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В пруду на Волжском проспекте в Энгельсе найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело увидела женщина, которая пришла на водоем вечером 14 июля.

Она заметила труп мужчины в воде у берега и позвонила по телефону 112.

Мужчина утонул в пруду в Энгельсе

Мужчина утонул в пруду в Энгельсе

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК при внешнем осмотре не обнаружили травм, которые бы указывали на то, что смерть могла быть насильственной. Назначена экспертиза, будет установлена точная причина гибели мужчины и его личность.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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