В пруду Самойловского района утонул мужчина

Мужчина утонул, переплывая пруд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Самойловском районе Саратовской области утонул 43-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Предварительно установлено, что днем 14 июля мужчина отдыхал вместе в родственниками, которые приехали в гости, на берегу пруда Рогатый в километре от поселка Садовый.
Пытаясь переплыть пруд, мужчина скрылся под водой и больше не всплыл. Один из родственников обнаружил его тело на дне и вытащил на берег.
Следов насильственной смерти при внешнем осмотре трупа не обнаружено.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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