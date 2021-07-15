В пруду Самойловского района утонул мужчина

Мужчина утонул, переплывая пруд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Самойловском районе Саратовской области утонул 43-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что днем 14 июля мужчина отдыхал вместе в родственниками, которые приехали в гости, на берегу пруда Рогатый в километре от поселка Садовый.

Пытаясь переплыть пруд, мужчина скрылся под водой и больше не всплыл. Один из родственников обнаружил его тело на дне и вытащил на берег.

Следов насильственной смерти при внешнем осмотре трупа не обнаружено.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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