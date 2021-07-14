В администрации объяснили ситуацию с автобусом-самоваром

Администрация Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» про автобус-самовар.
Напомним, сегодня, 14 июля, в сеть выложили видео, на котором запечатлен автобус маршрута №6, из трубы которого валит черный дым.
- Видеоматериал отснят вчера, когда автобус уже был снят с линии и двигался в парк на ремонт. Диагностирована неисправность турбонаддува. Сегодня автобус вышел на линию в исправном состоянии, - сообщили чиновники.
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