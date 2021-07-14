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Общество14 июля 2021 12:53

В Саратове на маршруте работает автобус-самовар

Дымящий автобус на улицах города вызвал недоумение саратовцев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В Саратове приметили астобус-самовар

Сегодня, 14 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали видео, на котором видно, как из трубы автобуса валит черный дым.

На записи видно, как на кольце НИИ едет автобус №6, из трубы которого сначала несильно, когда машина стоит, и с разгоном всё интенсивнее идет густой темный дым. Автор поста посмеялся над ситуацией и сравнил автобус с самоваром. Также саратовец обратил внимание на то, что из-за дыма плохо видно дорогу.

Комментаторов позабавила ситуация. Они пишут: «Топится углем», «Походу в автобусе едут кардиналы и они не могут выбрать папу», «Нормальный такой тепловоз, что не так?»

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