В Саратове на маршруте работает автобус-самовар

Сегодня, 14 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали видео, на котором видно, как из трубы автобуса валит черный дым.

На записи видно, как на кольце НИИ едет автобус №6, из трубы которого сначала несильно, когда машина стоит, и с разгоном всё интенсивнее идет густой темный дым. Автор поста посмеялся над ситуацией и сравнил автобус с самоваром. Также саратовец обратил внимание на то, что из-за дыма плохо видно дорогу.

Комментаторов позабавила ситуация. Они пишут: «Топится углем», «Походу в автобусе едут кардиналы и они не могут выбрать папу», «Нормальный такой тепловоз, что не так?»

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