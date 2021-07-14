Таинственная смерть в красивом месте: На Медведице рыбак утонул при загадочных обстоятельствах

В месте ЧП река Медведица необыкновенно красива Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области утонул 60-летний мужчина. Его вытащили из воды приятели. С которыми вместе он отправился на рыбалку.

В СУ СКР рассказали, что по предварительным данным картина произошедшего установлена так: утром 14 июля четверо мужчин отправились на рыбалку и пошли по реке Медведица на лодках. Однако позднее один из рыбаков решил высадиться на берег. Высадив его. Остальные продолжили рыбачить.

После полудня вернувшись к месту стоянки они обнаружили своего 60-летнего приятеля без признаков жизни в воде.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

За 14 июля это уже четвертое сообщение о погибших в воде в Саратовской области за сутки.

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