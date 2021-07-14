Бусаргин обратился к руководству «Т Плюс» с просьбой вернуть землю, на которой воссоздадут Триумфальную арку

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Для воссоздания триумфальной арки в центре Саратова на историческом месте – углу улиц Чернышевского и Радищева потребуется расторгнуть договор аренды. Сейчас этот участок городской земли арендуется компанией «Т Плюс». Там находится их КПП и ворота въезда на предприятие.

- По словам наших учёных, изначально там была деревянная арка, построенная в 1863 году к визиту цесаревича Николая Александровича (сына Александра II). А в 1871 году возвели уже «царские ворота» из красного кирпича. ...

Земельный участок, на котором располагалась триумфальная арка. Сейчас там находятся ворота и КПП, используемые ПАО «Т Плюс». Земля арендуется у города. Учитывая социальную ответственность компании, обратился к ее руководителю Андрею Александровичу Вагнеру с просьбой поддержать нас в реализации проекта и предусмотреть перенос ворот и КПП, - написал Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.