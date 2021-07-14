В Саратове за несколько месяцев зафиксировано больше 10 тысяч аварий на водопроводах

Директор ООО "КВС" Дмитрий Журавлев

Прокуратура Саратовской области направила в суд иск о понуждении ООО «КВС» произвести реконструкцию более 70 участков объектов водоснабжения.

Только с начала отопительного периода 2020 – 2021 гг. на сетях централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения было 377 повреждений, на коммунальных сетях ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» зарегистрировано более 10 тысяч инцидентов и авариных ситуаций.

Проверки показали, что наблюдается отрицательная динамика объемов инвестиций со стороны гарантирующего поставщика холодного водоснабжения – ООО «КВС».

В частности, в результате такого отношения и неисполнения определенных концессионным соглашением и инвестиционной программой мероприятий, на водопроводном комплексе № 3 в феврале 2021 года прекращена подача холодного водоснабжения на водоводе в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского, а также частично Волжского районов г. Саратова, а также остановлена работа 5 котельных ПАО «Т Плюс».

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Аналогичное решение принято в отношении «Т-Плюс».

- В связи с бездействием концессионера прокуратурой г. Саратова в суд направлено исковое заявление о понуждении ресурсоснабжающего предприятия произвести реконструкцию более 70 участков объектов водоснабжения на территории областного центра, - заявили в областной прокуратуре.

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