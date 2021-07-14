В лесах Саратовской области ввели особый противопожарный режим

Лесные пожары могут угрожать Саратовской области из-за экстремальных погодных условий

Постановление о введении особого противопожарного режима подписано сегодня, 14 июля, в Правительстве Саратовской области. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Режим вводится с 15 июля по 31 октября 2021 года.

Это связано с установившейся сухой погодой на территории области.

На период действия особого противопожарного режима запрещено:

проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;

разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора и проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.