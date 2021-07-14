Утонувший 11 июля на пляже в Вольске юноша найден родственниками через три дня

Утонувшего юношу нашли через три дня

Утром 14 июля в районе лодочной станции «Лагуна» вблизи улицы Степана Разина в Вольске родственники нашли тело 18-летнего юноши. Он утонул еще 11 июля днем, купаясь на городском пляже напротив Набережной.

С тех пор к его поискам были привлечены спасатели областной службы спасения, однако, на протяжении нескольких дней обнаружить тело юноши не удавалось.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле юноши при внешнем осмотре не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование.

Как уточнили в СУ СКР по Саратовской области, Следственным отделом по городу Вольск проводится доследственная проверка.