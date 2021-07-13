Новый приют для собак открылся в Заводском районе

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Сегодня, 13 июля, в Заводском районе Саратова открылся новый приют. Он уже принял первых питомцев.

Ранее к председателю ГД Вячеславу Володину обращались жители Саратова с проблемой большого количеством бездомных собак на улицах города. Местные власти с этой проблемой не справлялись, решать ее не собирались. Были зафиксированы случаи травли и убийства животных работниками городских служб.

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Строительство приюта началось по инициативе Володина после встречи с зоозащитниками региона. Приют рассчитан на 400 животных. Здесь есть административно-бытовой корпус с карантинным и ветеринарным блоком, помещения для содержания животных, отдельно стоящие вольеры с навесами.

Все желающие могут взять себе в дом питомца из приюта.