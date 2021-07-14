Под Саратовом мужчина воткнул в полуголую женщину нож

Мужчина признался, что зарезал сожительницу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области следователи СК предъявили обвинение в убийстве 40-летнему, ранее судимому жителю села Луговское Ровенского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину он признал и раскаялся.

Трагедия разыгралась в селе Ровенского района Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 6 июля мужчина с 33-летней сожительницей распивали алкоголь в компании пятерых односельчан. В какой-то момент пьяная дама сняла с себя халат и, оставшись в футболке, принялась вести себя вызывающе и вульгарно.

На замечание сожителя она его обругала и предположила, что мужчина имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Эти слова показались ему обидными, так как ранее он отсидел срок. Поэтому мужчина потребовал извинения под угрозой ножа, а не получив их, ударил женщину лезвием в шею.

Сейчас обвиняемый арестован.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

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