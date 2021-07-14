На улице Антонова ножом ударили мужчину

В воскресенье, 11 июля, прохожие обнаружили раненого мужчину на улице Антонова в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 32-летний мужчина находился у подъезда дома №9.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала раненого. Но спасти его жизнь не удалось, он умер 13 июля из-за колото-резаной раны живота и повреждения внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека. Ведется поиск подозреваемого.

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