Детский омбудсмен посетит семью, живущую в действующем саратовском детском саду

Сегодня, 13 июля, уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя отправилась к семье, которая 22 года живет в действующем детском саду.

Напомним, семья Ерахтиных состоит из 10 человек, среди которых пятеро детей. С 1998 года они живут в детском садике №124 и регулярно сталкиваются с множеством проблем: от отсутствия горячей воды до необходимости готовить еду на костре во дворе.

Загородняя рассказала в своём Instagram о том, что сегодня посетит Ерахтиных. Омбудсмен отправилась к семейству вместе с юристами аппарата. Уполномоченная по правам детей считает, что семье нужно выделить квартиру, а воспитанникам детского сада отдать помещение.

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