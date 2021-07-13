Сардана Авксентьева о ситуации с ООО «КВС»: Надо спасать городское имущество

Сардана Авксентьева

На встрече в Саратове со сторонниками известный политик, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева прокомментировала ситуацию с «Концессиями водоснабжения – Саратов».

Напомним, недавно вскрылось, что компания выполнила только треть от своих обязанностей по модернизации водоснабжения, вложив лишь два млрд рублей из шести обещанных. Директор ООО «КВС» подтвердил невыполнение программы и предложил значительно увеличить тариф для саратовцев.

Сардана Аксентьева высказалась резко против концессий и предположила, что сейчас нужно спасать городское имущество, переданное КВС.

- Не смотря на многочисленные предложения концессий, в том числе и в ЖКХ, я не заключила ни одного договора. Потому что условия, которые предлагались, были невыгодны для города.

Считается, благодаря успешному опыту работы концессий на западе, что это удобный инструмент привлечения внебюджетных денежных средств. Тем более при таком дефиците городских бюджетов, как у нас. Но в российских реалиях, мне кажется, это одна из форм «относительно честного отъема денег», бюджет города региона всегда остается в проигрыше.

По этому поводу высказывала позицию Счетная палата РФ и Федеральная антимонопольная служба – что заключение в том числе концессионных соглашений является способом ухода от государственных и муниципальных закупок. Мутная штука.

Чтобы сделала бы я в такой ситуации – во-первых, надо городское имущество срочно забирать. Пока по каким-либо иным долговым обязательствам концессионера оно никуда не ушло. И потом идти в суды. Ну и дальше взыскивать средства в судебном порядке. Но в любом случае – сначала спасать городское имущество.