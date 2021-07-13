Выделены средства на расселение Летки в Энгельсе и строительство школы в Иволгино

Правительство региона подготовило изменения в бюджет

Сегодня, 13 июля, проект поправок в областной бюджет на 2021 год, был передан в областную думу. Об этом информирует региональное министерство финансов.

За счет дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц и федеральных субсидий бюджет планируется увеличить на три миллиарда 142 миллиона 700 тысяч рублей.

Один миллиард рублей будет направлен на ремонт и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, 391,7 миллиона на завершение строительства и оборудование областной инфекционной больницы в Саратове, 381,4 миллиона на расселение аварийного жилья в Летном городке в Энгельсе.

273,2 миллиона рублей пойдут на строительство школы в микрорайоне Иволгино в Саратове, 233,7 миллиона останутся на непредвиденные расходы, 98,3 миллиона на модернизацию медицинских лабораторий, 94,7 миллиона направлены на дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, а 50 на поддержку сельского хозяйства. На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет планируется затратить 35,8 миллионов рублей, в бюджете заложены и другие расходы.

Уточненные параметры областного бюджета в 2021 году следующие: по доходам 123,6 миллиардов рублей, по расходам 137,1 миллиардов. Дефицит бюджета останется без изменений.