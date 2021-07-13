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Общество13 июля 2021 14:49

На дежурство к саратовским пляжам заступили мобильные группы спасателей на катерах

Они будут обеспечивать безопасность купающихся даже в местах несанкционированных пляжей
Источник:kp.ru
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Спасатели на катерах будут обеспечивать безопасность на пляжах Саратова

Спасатели на катерах будут обеспечивать безопасность на пляжах Саратова

Решение об этом принято и закреплено 12 июля межведомственным Приказом о создании мобильных спасательных постов.

Отвечать за безопасность граждан будут управление обеспечения безопасности населения Правительства Саратовской области, управление защиты населения территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации Саратова. Мобильные спасательные посты уже сегодня выдвинулись в акваторию Волги.

Специалисты ОГУ «Служба спасения Саратовской области» будут контролировать муниципальный пляж «Пляж покорителей Волги» и места несанкционированного купания в микрорайоне «Улеши», а также в районе поселка Увек. Для МКУ «Саратовская городская служба спасения» определена зона ответственности в поселке Затон, муниципальном «Солярии», месте несанкционированного купания под мостом «Саратов-Энгельс».

Работать посты будут на протяжении всего купального сезона.