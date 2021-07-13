Директор «КВС» признал невыполнение инвестпрограммы и попросил увеличить тарифы

Сергей Журавлев хочет больше денег с населения Саратова

На встрече по организации водоснабжения с депутатами различных уровней и общественниками на Советской, 10 раскритиковали работу «Концессий водоснабжения-Саратов». В ответ директор компании пожаловался на нехватку денег и попросил увеличить тарифы для населения.

Депутат Государственной думы Николай Панков заявил о множестве аварий в Волжском районе. Каждый день местные жители жалуются на утечки, которые происходят по самым разнообразным причинам. Уточнили, что на улице Менякина из-за аварии пришлось перекапывать свежий асфальт. Также подобные инциденты регулярно происходят на Усть-Курдюмской, Октябрьской и улице Лермонтова.

Председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы Алексей Антонов уточнил, что проблемы есть во всех районах города.

Также поднимался вопрос об обещанном «КВС» инвестировании в модернизации коммуникаций. Директор компании Сергей Журавлев признался, что концессионное соглашение выполнено только на 50 процентов. Он заявил, что денег не хватает, и поэтому надо резко увеличить тарифы на воду в Саратове.

Напомним, ранее председатель регионального правительства Роман Бусаргин рассказал о том, что коммунальщики потратили менее трети от оговоренной суммы. При этом, вкладываться в модернизацию ООО "КВС" должны были своими средствами, а не собранными с населения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.