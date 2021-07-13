Следователи заинтересовались нападением на саратовского врача

Следователи Ленинского района Саратова начали проверку в связи с нападением на врача саратовской больницы №6. Напомню, вчера мы писали о том, как два неадекватных пациента напали на медиков.

11 июля в шестую больницу доставили пьяного мужчину с незначительными травмами. Саратовца попросили надеть маску, но в ответ он начал ругаться и толкнул врача, от чего она ударилась о дверной проем и получила травму головы.

Следователи дадут юридическую оценку произошедшему.

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