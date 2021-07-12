Два саратовца напали на врачей в эти выходные

В минувшие выходные два саратовца напали на врачей городской больницы №6. Информацию подтвердили в пресс-службе медучреждения.

В ночь с 10 на 11 июля поступила женщина с легкими травмами. Когда врачи оказали ей помощь, она начала вести себя агрессивно и снимать происходящее на камеру.

А воскресным утром пьяный мужчина толкнул врача скорой. Медик ударилась головой, получила сотрясение и ушибы.

Обоих нарушителей спокойствия забрали в отделение полиции.

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