За сутки еще 212 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

На утро 13 июля в Саратовской области зарегистрировано еще 212 новых случаев коронавируса.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, выздоровел за сутки 121 человек.

Больше всего новых случаев по территории области в Саратове — 87, в Энгельсском районе — 32, в Балаковском — 20, в Балашовском — 12.

Больше всего заболевших в возрастной группе старше 60 лет – 87 человек. Среди новых пациентов также 16 детей до 14 лет.

В основном новые случаи носят признаки ОРВИ – 138 человек, пневмония у 68 зараженных.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 68 736 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 64 476 человек.

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