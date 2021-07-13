График подвоза воды 13 июля к отключенным районам в Саратове

Отключение оставило без воды в жару десятки тысяч саратовцев
ООО "КВС" сегодня отключила ряд микрорайонов и поселков в Саратове в трезх районах города для аварийного ремонта водовода метрового диаметра.
Для жителей отключенных от воды домов сегодня, 13 июля, организован подвоз воды по следующему графику:
Питьевая вода Кировский район:
10:00-11:00 ул. Батавина, 21;
11:00- 12:00 ул. Мысникова, 12а;
12:00-13:00 ул. Батавина, 17а;
13.00 – 14:00 ул. Панченко, 6а;
14:00- 15:00 ул. Семенова, 11а;
15:00- 16:00 ул. Лисина, 12.
Техническая вода Кировский район:
12:00 – 13:00 ул. Батавина, 21;
13:00- 14:00 ул. Мысникова, 12а;
14:00-15:00 ул. Батавина, 17а;
15:00-16:00 ул. Панченко, 6а;
16:00- 17:00 ул. Семенова, 11а;
17:00- 18:00 ул. Лисина, 12.
Питьевая вода Волжский район:
10:00–11:00 ул. Молодежная, 7;
11:00–12:00 ул. 2-ой Овсяной проезд, 9;
12:00–13:00 ул. Усть-Курдюмская, 7а;
13:00–14:00 ул. Федоровская, 5;
14:00–15:00 ул. Тагильская, 53;
15:00–16:00 ул. с/х Комбайн, 32.
Напомним, отключение продлится ориентировочно до 20.00.
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