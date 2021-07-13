В Саратове пассажирский автобус врезался в мусоровоз. Есть пострадавшие.

В Саратове 13 июля в 07.05 произошло ДТП с пассажирским автобусом.

По данным регионального ГУ МЧС, у дома №57г по улице Танкистов, маршрутный автобус столкнулся с мусоровозом.

По предварительным данным, погибших нет. На месте работают спасатели и несколько автомобилей «скорой помощи». Количество пострадавших уутояняется.

Как уточнили в ГИБДД, автобус маршрута №10.

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