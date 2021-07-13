В Саратове рыбаки вытащили из пруда мертвеца

Тело мужчины было найдено в пруду Семхоз
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Днем 12 июля в пруду Семхоз на улице 1-я Гуселка в Кировском районе Саратова был обнаружен труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело мужчины увидели в воде рыбаки.
Они вызвали полицию и сами вытащили труп на берег.
На вид погибшему около 40 лет. Эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти при внешнем осмотре. Начата проверка для установления личности человека и причины его гибели.
Следователи устанавливают личность погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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