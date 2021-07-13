В коммуналке на проспекте Строителей жестоко зарезали женщину

Тело было найдено в коммунальной квартире на проспекте Строителей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром 12 июля в коммунальной квартире по проспекту Строителей в Саратове был найден труп 42-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, эксперт установил, что руки, живот, грудь и лицо погибшей были изрезаны.
Причиной смерти стали ранения, повреждения печени и артерии, большая потеря крови.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователями и полицией ведется поиск подозреваемого.
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