Сардана Авксеньтева пожелала мэру Саратова чаще ходить пешком

Сегодня, 12 июля, в Саратове прошла встреча членов партии «Новые люди» с горожанами.

Помощница главы партии Алексея Нечаева, бывший мэр Якутска Сардана Авксеньтева пожелала мэру Саратова Михаилу Исаеву почаще контактировать с людьми напрямую:

- Сколько он уже мэр, больше четырех лет? Вы довольны, его работой? Может ему советы не нужны, но я бы посоветовала быть на прямой связи, больше ходить пешком, - она также добавила что выступает за прямые выборы мэров в российских городах.

После трёхчасовой экскурсии по Саратову Авксеньтева отметила проблемы с общественным транспортом, ветхим жилым фондом и ливневками.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.