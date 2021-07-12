Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 13:27

ФСБ задержала двух жителей Саратова «рисовавших экзамены» для мигрантов

Подложные результаты экзаменов для иностранцев стали причиной уголовного дела в Саратове
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Двух жителей Саратовской области задержали сотрудники регионального УФСБ.

Они подозреваются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Оперативникам удалось задокументировать факты проведения фиктивной сдачи комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов.

- В последующем подложные результаты комплексных экзаменов использовались для выдачи иностранцам соответствующих сертификатов для получения патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства РФ, что обеспечивало их незаконное пребывание на территории России свыше установленного законом срока, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

Возбуждено уголовное дело.