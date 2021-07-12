Жители Увека каждое лето остаются без холодной воды

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети житель расположенного в Заводском районе поселка Увек пожаловался на регулярные проблемы с водой.

- Пишу с такой проблемой, в посёлке Увек уже все лето огромные проблемы с водой. Её попросту нет, а включают её только лишь поздно ночью, либо рано утром, и то на несколько минут. Даже не успеваешь толком умыться или набрать достаточное количество. Ладно взрослым, детям нет возможности нормально помыться или сходить в туалет. Я уже молчу за готовку еды и мытье посуды, - пишет местный житель.

Саратовец рассказал, что неоднократные обращения жителей Увека в различные инстанции не принесли никакого эффекта.

В комментариях пишут, что аналогичные проблемы наблюдаются и в Агафоновке. Горожане предлагают уезжать из Саратова, поскольку проблемы с холодной водой наблюдаются повсеместно.

- Над вашим постом глумятся в комментариях, а я посоветую вам вполне серьёзно – уезжайте из Увека и из Саратова. Руководят городом некомпетентные, ушлые люди. Нормальные кадры давно разбежались, все, кто не хотят попасть в криминал, во власть так же не идут. Надежд на улучшения в ближайшем будущем мало, - пишет Игорь Попов.

Напомним, пока жители Саратова и ближайших поселков регулярно сталкиваются с отключениями и снижениями напора подачи воды, «Концессии водоснабжения-Саратов» поднимают тарифы. Глава города Михаил Исаев заявил, что мэрия этого не допустит.

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