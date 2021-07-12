Саратовским учителям обещают премию за подготовку победителей школьной Олимпиады

Педагоги в Саратовской области получат премию в размере 10 тыс. рублей, если подготовили победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В зачет идут такие предметы как астрономия, география, экология, русский язык, литература, история, обществознание, право, экономика, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский языки, технология, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК), физическая культура. Премия в 11 тыс. рублей положена учителям если они подготовили победителя заключительного этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Соответствующий приказ опубликован на сайте минобразования области.

Учителя, подготовившие призера заключительного этапа олимпиады по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), физической культуре, получат выплату в размере 7 тыс. рублей, а в размере 8 тыс. рублей – подготовившие призера заключительного этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Учителя, подготовившие победителя регионального этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии, получат премию в размере 4,3 тыс. рублей, а в размере 3,75 тыс. рублей – учителя, подготовившие победителя по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) и физической культуре.

В размере 2,7 тыс. рублей получат премию педработники, подготовившие призера регионального этапа олимпиады по физике, математике, информатике, химии, биологии, а в размере 2,35 тыс. рублей – учителя призеров по астрономии, географии, экологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), физической культуре.

Если в подготовке победителя или призера этапов олимпиады принимали участие два или более учителей, то каждому из них выплачивается вознаграждение в равных долях от размера поощрения. Деньги перечисляют не позднее 31 декабря 2021 года

Саратовскую область на всероссийской олимпиаде проходившей с 20 марта по 30 апреля представляли 34 школьника. Список победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников опубликован по ссылке.