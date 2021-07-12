Уволен главврач саратовской поликлиники, где продали сертификат о вакцинации

В Саратове уволили главного врача поликлиники, в которой продали сертификат о вакцинации от коронавируса. Напомним, сотрудник медорганизации за три тысячи рублей предоставил документ о прививке написавшему ему в мессенджере незнакомцу, представившемуся жителем московской области.

- С главным врачом ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20» Игорем Смирновым прекращены трудовые отношения. Такое решение он принял самостоятельно сегодня после анализа, проведенного министерством здравоохранения области, и личной беседы с министром здравоохранения области Олегом Костиным, - пишут в Instagram регионального минздрава.

В сообщении также уточняется, что делом занимаются правоохранители. Возбуждено дело о мелком взяточничестве.

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