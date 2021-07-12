Продавцом сертификатов о вакцинации занялись правоохранители

Саратовский медик продал сертификат о вакцинации от COVID-19. Преступника вычислили сотрудники регионального МВД.

Правоохранители выяснили, что должностное лицо одной из медорганизаций города за три тысячи рублей продал документ о прививке от коронавируса и внес «клиента» в базу вакцинировавшихся. Сотрудники органов узнали, что просьба о продаже сертификата поступила медику в мессенджере от незнакомца, представившегося жителем Московской области.

Полицейские завели на 41-летнего подозреваемого дело о мелком взяточничестве. Напомним, ранее в региональном ГУ МВД предполагали, что такие инциденты будут рассматриваться в рамках статьи о подделке документов.

Расследование продолжается. Сейчас стражи порядка выясняют, не совершал ли медик аналогичных преступлений ранее. Подозреваемый находится под обязательством о явке.

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