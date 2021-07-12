Саратовский врач считает реальными данные британского журнала о «Спутник V»

Первая российская вакцина от коронавируса

Нет оснований не доверять данным британского журнала Nature о «Спутник V», считает доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ им. В.И. Разумовского Юрий Спиваковский. Об этом он заявил корреспонденту "КП-Саратов".

Напомним, в издании опубликовали материал о безопасности и эффективности российской вакцины.

- Это журнал является абсолютным авторитетом среди медицинских изданий. Он даже не нуждается в комментариях. Там публикуются статьи не просто после проверки рецензентами, а после столь тщательной проверки, которую очень сложно даже представить с точки зрения юридических всех возможностей. Это журнал из всех возможных цитируемых международных баз цитирования. Поэтому обсуждать или ставить под сомнение опубликованные там материалы не представляется возможным. Я считаю, что все данные, которые опубликованы там по поводу вакцины «Спутник V», абсолютно легитимны и абсолютно реальны, - подчеркнул Юрий Спиваковский.

Российская вакцина применяется уже почти в 70 странах.