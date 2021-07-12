За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели еще 216 человек

В Саратовской области к утру 12 июля еще 216 человек заразились коронавирусом. По данным оперативного штаба области, за сутки выписаны 120 человек. Прирост больных составил почти сотню новых случаев.

Больше всего новых случаев в Саратове – 98, в Энгельсском районе – 30, в Балаковском -23, в Балашовском – 13. По клиническому течению болезни среди вновь выявленных с пневмонией — 91, с признаками ОРВИ — 123. Без симптомов только 2 человека.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 68 524 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 64 355 человек, за сутки — 120.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 91, с признаками ОРВИ — 123, с бессимптомным течением — 2.