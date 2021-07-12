Бондаренко: Коммунисты в очередной раз пытаются раскрутить политическую провокацию

Александр Бондаренко

Депутат городской Думы Александр Бондаренко (фракция «Единая Россия») на своих страницах в социальных сетях заподозрил коммунистов в попытках заработать политические очки на истории с нападением на своего однопартийца Подсевалова и призвал правоохранительные органы разобраться в этой истории.

- Забавно наблюдать, как коммунисты в очередной раз пытаются раскрутить историю с политическим мотивом из ошибок своих однопартийцев.

На этот раз отличился господин Подсевалов, который уже не раз приковывал к себе внимание своими пьяными выходками и не здоровым поведением.

Очередное возлияние привело к тому, что коммуниста избили, а местные комсомольцы во главе с Алимовой решили создать вокруг этого политический мотив. При всем при этом, желаю Подсевалову скорейшего выздоровления, пусть правоохранительные органы разбираются в этой ситуации, - отметил Бондаренко.

Напомним, вечером 8 июля неизвестные, по сообщениям телеграм-каналов, избили депутата-гордумы, лидер областного комсомола Сергей Подсевалов. Представители КПРФ поспешили назвать это "предвыборным запугиванием".