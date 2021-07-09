Татьяна Загородняя: Если в программу ЕР войдут предложения по поддержке семей с детьми, то она действительно станет народной

Татьяна Загородняя

Предложения по расширению поддержки детей вчера прозвучали на стратегической сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». Главными ньюсмекерами выступили детский омбудсмен России Анна Кузнецова, член центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов, депутаты и представители общественных организаций.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя высказала свою точку зрения по данным инициативам, разместив пост в Инстаграм.

«Вчера, в День любви, семьи и верности, были представлены предложения представителей профильных НКО, экспертов и депутатов в адрес партии «Единая Россия», которые касались расширению мер поддержки семей. Я с огромным вниманием и заинтересованностью изучила эти предложения в народную программу ЕР. Они действительно имеют новаторский характер.

Например, уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратила внимание на новые меры поддержки, которые, по сути, дали бы возможность расширить круг семей для этой помощи. Среди предложений, например, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40 до 100% средней заработной платы, повышение этого периода до трех лет, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками. Есть среди предложений и налоговые льготы организациям, если они помогают семьям в решении жилищных проблем.

Все эти предложения могут реально улучшить жизнь семей, которые сейчас пока не попадают по каким-то причинам под действующие меры поддержки. Например, пособие на детей от полутора до трех лет положено только тем, чей доход не превышает двух МРОТ. Если планку удастся изменить и включить семьи, где доход чуть больше, а таких семей много – то это уже хороший шаг. Также важно реализовать идеи по расширению возможностей маткапитала – ведь жизненные варианты не всегда вписываются в законодательство. Есть семьи, которые желали бы направить эти средства на платное дошкольное образование, оплатить покупку машины или улучшить комфортность жилья, например, установить газовое оборудование или сигнализацию. А отказ от трехлетнего моратория на средства при направлении их на улучшение жилищных условий вообще уже давно напрашивается. Прозвучало предложение по увеличению отпуска по уходу за ребенком до трех лет, а соответствующего пособия до 100% от средней зарплаты.

Если эти предложения по поддержке семей с детьми войдут в программу ЕР, то она, действительно, по праву будет называться народной, учитывая, какого числа жителей коснутся предлагаемые улучшения, — заявила Татьяна Загородняя.

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