Ирина Романова: Наша задача — обеспечить легитимную и конкурентоспособную избирательную кампанию

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Сегодня, 9 июля, на заседании избирательной комиссии Саратовской области председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова рассказала о ходе выдвижения кандидатов на избирательных кампаниях, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября на территории Саратовской области.

«На территории Саратовской области по четырем одномандатным округам проходит федеральная избирательная кампания – это выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и 126 кампаний в органы местного самоуправления, в том числе в город Саратов. В рамках местных кампаний на сегодняшний день выдвинулось 18 кандидатов, из них путем самовыдвижения 13 кандидатов, а также три кандидата от политической партии «Яблоко» и два от партии «Родина»» — проинформировала Ирина Романова.

Председатель областного избиркома отметила, что основная задача избирательной комиссии области – организовать безопасный и легитимный голосования на всех без исключения выборах которые пройдут 19 сентября на территории нашего области.

«Относительно избирателей у нас широкий спектр задач. Прежде всего – это обеспечение санитарной безопасности на избирательных участках в дни голосования, а также информирование населения о предстоящей избирательной кампании и возможностях для реализации их активного избирательного права. Ради более комфортного и безопасного голосования избирателям предоставляется возможность голосовать в течение нескольких дней – 17, 18 и 19 сентября Что касается кандидатов, то наша задача создать им необходимые условия для ведения избирательной кампании. Чтобы соблюдался принцип равенства между кандидатами, чтобы все было в рамках законодательства», — заявила Ирина Викторовна.

Также она проинформировала о том, что для окружных избирательных комиссий поступили сканеры, которые позволят ускорить и упростить проверку на подлинность подписи избирателей, собранные кандидатами в депутаты для регистрации на выборах в Государственную Думу.

«Этот комплекс с искусственным интеллектом сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от руки персональные данные распознаются и сравниваются с данными из регистра избирателей. Он позволит оперативно решить спорные моменты в случае их возникновения»,- пояснила председатель облизбиркома.

Утвердив повестку заседания члены комиссии первым вопросом приняли постановление, согласно которому территориальным избирательным комиссиям в Саратовской области не позднее 15 июня 2021 года необходимо установить время для встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Также избирательным комиссиям постановлением облизбиркома поручено определить адреса помещений, в которых будут приниматься заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые пройдут 19 сентября 2021 года на территории Саратовской области.

В рамках заседания рассмотрено и утверждено постановление «О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории Саратовской области». В контрольную группу вошло несколько членов избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса в том числе от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Возглавил группу секретарь областного избиркома Сергей Седов.

Кроме того принято постановление «О формах представлений избирательных комиссий о проведении проверки сведений о физических и юридических лицах (в том числе некоммерческих организациях), внесших (перечисливших) добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, на предмет наличия сведений и (или) информации о них в реестрах (списке) лиц, выполняющих функции иностранного агента, и сообщений о результатах этой проверки при проведении выборов в органы местного самоуправления Саратовской области».

Также рассмотрен ряд кадровых вопросов, которые касались назначений члена территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Саратова с правом решающего голоса, освобождения от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Ртищевского муниципального района с правом решающего голоса, а также объявления благодарности избирательной комиссии Саратовской области.

В завершении заседания журналистам продемонстрировали работу программно-технического комплекса для проверки подписных листов кандидатов на выборах.