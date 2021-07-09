Житель Саратовской области нашел 106-летний пистолет

Фото ГУ МВД Саратовской области

Житель Калининского района нашел пистолеты времен Первой и Второй мировых войн

Сегодня, 9 июля, саратовские правоохранители рассказали о том, как в Калиниском районе региона было найдено оружие времен Первой и Второй мировых войн.

Житель села Сергиева Дмитрий Шевченко – любитель после работы походить с металлоискателем по родным местам. Во время одной из таких прогулок он и нашел тайник с редким оружием. Среди развалин старого дома была зарыта гильза от двигателя. Внутри были спрятаны детали оружия, обернутые в промасленную бумагу, а также патроны.

О находке мужчина сообщил в полицию. Выяснилось, что это пистолет Walther 1943 года выпуска и пистолет Steyr 1915 года выпуска, часть пистолетного магазина в виде пружины с металлической частью, а также 87 патронов различного калибра.

Теперь сознательный гражданин получит вознаграждение от государства за то, что сдал оружие в полицию.

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