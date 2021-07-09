Выпускнице из Саратова не хватило двух баллов на ЕГЭ, чтобы стать 300-балльницей

Фото Александра Карыпова

Сегодня, 9 июля, прошла пресс-конференция по итогам ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

И. о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал, что экзамены прошли без сбоев, лишь раз кто-то прислал на электронную почту одной из школ сообщение с угрозами. Ребят эвакуировали, провели проверку и вернули в аудитории.

Всего в ЕГЭ и ОГЭ участвовали почти 12,5 тыс. учителей.

Выпускница Медико-биологического лицея в Саратове Ксения Бердинских получила за ЕГЭ по химии и русскому языку 200 баллов.

- Выбрала после 9 класса химико-биологический профиль и с тех пор усердно готовилась к сдаче экзаменов. Готовиться было не сложно, мне нравится химия, — рассказала Ксения.

Она отметила, что еще сдала математику на 72 балла и биологию на 98 баллов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.