В Саратовской области 35 выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Ксения Бердинских

Выпускница Медико-биологического лицея Саратова Ксения Бердинских стала первой в 2021 году получившей 200 баллов за два экзамена на ЕГЭ. Ксения сдала на 100 баллов госэкзамен по химии и столько же получила за русский язык.

Еще 35 выпускников в регионе сдали идеально экзамен по русскому языку. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили выпускники из средних школ №9 Аткарска, №7 Балашова, №2 поселка Сенной Вольского района, №3 Пугачева, №8 Ртищева, поселка Возрождение Хвалынского района, села Красный Яр Энгельсского района, гимназии №1 имени Героя Советского Союза Д. З. Тарасова и лицея №1 Балакова.

В Саратове безошибочно с ЕГЭ по русскому языку справились сразу 23 выпускника: из Медико-биологического лицея, Лицея прикладных наук имени Д. И. Трубецкова, Физико-технического лицея №1, Лицея математики и информатики, гимназий №1, 5, 87, 4, лицея №2, средних школ №93 имени М. М. Расковой, №63 и 95 с углубленным изучением отдельных предметов, №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

Свои знания по русскому языку проверяли почти 6,8 тыс. участников в первый день и еще свыше 3,4 тыс. человек — во второй. Экзамен длился 3 часа 30 минут.