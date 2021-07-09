Андрей Воробьев о возможности создания пляжа в Заводском районе: Проект имеет высокую социальную значимость

Сразу после открытия нового городского «Пляжа покорителей Волги» в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетным открытие берега вверх и вниз по течению. Он дал местным властям наказ — продолжить благоустройство набережной в Волжском, Октябрьском и Заводском районах. Также федеральный политик предложил изучить возможность обустройства еще одной пляжной зоны в Заводском районе.

Вчера, 8 июля, депутат областной думы Андрей Воробьев вместе с заводчанами провел встречу в поселке Улеши. Местные жители, взволнованные перспективой жить рядом с пляжем, дружно поддержали идею.

- Было бы очень здорово облагородить небольшой кусочек берега. Мы бы ходили с детьми туда купаться, отдыхали бы после работы. Это стало бы точкой притяжения не только для жителей Улешей, но и для всего Заводского района, — отметила местная активистка Елена Злобнова.

Депутат объяснил, что процесс трудоемкий, но реальный.

- Я совместно с мэром Михаилом Исаевым изучил кадастр. Также мы выясняли в чьей собственности находится земля. Предстоит большая подготовительная работа. Теперь нужно разговаривать с собственниками, изучать возможность спусков, подъездов, инженерные коммуникации. При этом важно не нарушить границы соседних лодочных станций.

Сначала надо найти компромисс с собственниками земель, а уже потом подготовить проект, провести экспертизы. Вопрос безопасности нужно предусмотреть особо тщательно. И только решив все формальности, можно говорить о сроках реализации проекта. Раз есть запрос заводчан и проект имеет высокую социальную значимость, значит будем им заниматься, — рассказал Воробьев.

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