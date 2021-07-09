У детсада в Саратове не оказалось лицензии на образовательную деятельность

В министерстве образования Саратовской области дали комментарий о деятельности частного детского центра «Резиденция детства» на улице Муленкова в поселке Юбилейный.

В Минобразе «КП-Саратов» отметили, что в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» лицензированию подлежит только образовательная деятельность. А уход и присмотр за детьми не является образовательной деятельностью, вследствие чего не подлежит лицензированию.

- По состоянию на 8 июля 2021 года организация лицензии на осуществление образовательной деятельности не имеет, — сообщили в министерстве.

А из-за того, что детский центр не является лицензиатом, Минобраз не нашел основания для проведения проверки.

Напомним, руководство «Резиденции детства», по данным СПГЭС, не пускает электриков внутрь, чтобы они осмотрели электроприборы. Последний раз они смогли узнать о состоянии счетчиков в 2017 году, больше их туда не пускали. Из-за этого нахождение детей там может быть опасно.

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