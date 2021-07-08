В частном детсаду Саратова малышей может поразить электрический ток

Электрики давно не видели счетчиков в «Резиденции детства» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В детсаду в поселке Юбилейный Саратова дети могут получить удар электричеством.

Руководство детский центр развития «Резиденция детства» не пускает сотрудников ООО СПГЭС до электроприборов, которые незаконно подключили.

По данным СПГЭС, в 2015 году здание на улице Муленкова ввели в эксплуатацию как жилое, но по факту там осуществляется коммерческая деятельность. Поэтому электроустановка должна использоваться по другому, в детсаду обязан быть ответственный за электрохозяйство. Однако о нем на предприятии ничего не знают.

Последний раз работники СПГЭС были там в 2017 году, больше в «Резиденцию детства» их не пускали. Неизвестно, в каком состоянии там сейчас электросчетчики.

«КП-Саратов» в СПГЭС сообщили, что готовят запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать, числится ли у них эта организация или работает без лицензии. В следующий раз сотрудники предприятия придут туда со специалистами Управления. В министерстве образования также готовят комментарий.

Напомним, проблемы с коммуникациями есть и у многодетной семьи, проживающей в детском саду в Заводском районе Саратова.

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